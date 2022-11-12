Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 27 azalışla 1 milyar 123 milyon 547 bin 749 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 4 bin 600 lira, en düşük 10.00 ve 12.00'de 1694 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 844 lira 29 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 878 lira 435 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 1999 lira 97 kuruştan işlem gördü.