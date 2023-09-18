Silivri’de fabrika yangını: 1 kişi gözaltında

İstanbul Silivri'de, otluk alanda çıkarak bir plastik ambalaj fabrikasına sirayet eden ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangını, yol kenarındaki kuru otları yakarak başlattığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

Alipaşa Mahallesi'ndeki otluk alanda, saat 12.38'de, çıkan yangın, bitişiğindeki plastik fabrikasının bahçesinde bulunan plastik konteynerlere sıçradı.

Kısa sürede büyüyen yangına, 12 itfaiye ile 11 AFAD ekibi müdahale etti.

Bölgede yoğun dumanların yükseldiği yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınıp söndürüldü.

İstanbul Valiliği: Yangının çıkmasına sebep olan kişi gözaltına alındı

Silivri'de yol kenarındaki otları yakarak fabrika yangınına sebep olan E.K. gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Silivri ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana gelen yangın tamamen söndürülerek soğutma çalışmalarına başlanılmıştır. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yol kenarındaki kuru otları yakarak yangının çıkmasına sebep olan E.K. isimli şahıs da gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli süreç devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.