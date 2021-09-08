Sıfır Atık Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sıfır atık ve dönüşüm farkındalığını artırmak amacıyla “Sıfır Atık” başlığıyla ile düzenlediği Kısa Film Yarışması Ödül Töreni, Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Ödül törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan katıldı.

Ödül törenine katılan Bakan Kurum “Sıfır Atık projesi sizlerin geleceği için çok önemli. Ortak evimiz dünyamızın aynı havayı soluduğumuz, aynı suyu içtiğimiz nice canlılarımızın geleceği için çok önemli. Yarışmamıza yüzlerce başvuru aldık. Gönderilen her bir film bizim için çok değerli." sözleriyle yarışmaya katılanlara teşekkür etti.

Bakan Kurum'un açıklamasının önemli satır başları:

"Doğada yaşayan nice canlılarımız iklim değişikliğinden olumsuz etkilenmekte. İklim krizinin asıl nedeni insan eliyle doğaya zarar verme nedeniyle oluyor. Marmara denizindeki musilaj sorunu ve sel felaketlerinin temel nedeni iklim değişikliği olmuştur.

Yangınlarda bir seferberlik anlayışıyla hareket ettik ve yaşanan zorlu süreçte milletimizin devletine güvenini boşa çıkarmadık. Şimdi de hızlı bir şekilde yöresel mimariye uygun şekilde çevreci ve sıfır atık anlayışıyla TOKI inşaat sürecine başladı.

Bugün afetlerde enkazın altın da kalan bir Türkiye yok. Enkazını hemen kaldıran, vatandaşlarımızın acısını saran güçlü bir Türkiye var."

Emine Erdoğan'ın açıklamasından önemli satır başları:

“İnşallah en kısa zamanda hem sel felaketinin izlerini sileceğiz hem de ormanlarımızı yeniden canlandiracagiz. Insanın doğayla bir ve bütün olduğu gerçeğini anlamak zorundayız.

Gençlerin çektiği filmler amacıyla verdiği mesajlar çok önemli. Farkındalık dediğimiz şey bir insanın iç dünyasının toplamıdır. Iklim değişikliğinin insan ürünü olduğunu söylemesidir.

Dogal afetler birbirine eklenen uzun bir zincir haline geldi. BM verilerine göre son 20 yılda 7.500 doğal felaket yaşandı, 12 milyon insan hayatini kaybetti .

Bu sene Marmara denizimiz musilaja teslim oldu. Kuraklıkla sinaniyoz. Bilim bize açık ve net bir şey söylüyor maalesef yaşamın giderek zorlaşacağı bir dünya bizi bekliyor.

Bugün hayatımıza iklim multecisi diye bir kavram eklendi. Bu durumda 20 milyondan fazla kişinin yerinden olması bekleniyor. Bu nedenle sıfır atık projesinin yediden yetmişe hepimizin sahiplenmesi gerekiyor.

81 ilimiz için sıfır atık eylem planı hazırlandı. %13 olan geri kazanım oranımızı %22 ’ye çıkardık bu oranı %60 ‘a çıkarmayı hedefliyoruz."

2 ayrı dalda 6 ödül sahiplerini buldu

Üniversite ve lise olmak üzere 2 ayrı dalda 6 ödülün verildiği törende dereceye giren kısa metrajlı filmler seyredildi. Lise kategorisinde Rabia Çelik üçüncü, Zeynepnaz Hüyük ikinci ve Talha Eren Kutlay birinci oldu. Üniversite kategorisinde ise Havva Demir üçüncü, Talha Yasım ikinci ve Bilge Vural birinci oldu.