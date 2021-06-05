FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı.

Selahaddin Gülen 34 sayfa ifade verdi.

Örgüt içerisinde irtibatlı olduğu isimleri tek tek teşhis etti.

"Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum" diyen Selahhaddin Gülen, "2020 yılına kadar Amerika ülkesinde kaldıktan sonra evlilik için Kenya ülkesine gittim, Fetullah Gülen’in amcam olması sebebi ile doğuştan itibaren bu örgütün içinde olduğumu söyleyebiliriz” dedi.

GÜLEN AİLESİ İÇİN ÖZEL KAMP

Gülen ifadesinde, "2008 yılı itibari ile Erzurum ilinde aile kampları yapılmaya başlandı. Senede bir kez olmak üzere Türkiye’nin tüm illerinde ve Amerika’da bulunan aile bireyleri bu kampa katılımları sağlanıyordu.



“MAHREM İMAMLIK YAPTIM”

Üniversite öğrenciliği döneminde Kuleli askeri lisesinde okuyan bir öğrenciye mahrem imamlık yaptım. Bu şahıs ile ayda bir kez İstanbul ilinde görüşmeye başladım. Görüşmelerimi Ankesörlü hatlardan yapıyordum” ifadelerine de yer verdi.

2014 yılında Amerika’ya Amcam Fetullah Gülen’in ziyarete gittim. Burada yaklaşık 1 ay kadar kaldım. Erzurum ilinde bulanan örgüte ait Aziziye Kolejinde öğretmen olarak işe başladım” giyen Selahhaddin Gülen Bylock kullandığını itiraf etti, "Ben BYLOCK haricinde herhangi bir program kullanmadım" dedi.

GÜLEN'İN İFADESİNDEN ÖNE ÇIKANLAR

"2015 yılı Kasım ayında Amerika’ya gittim. Bu gidişimin sebebi Green Kartımı alıp Amerikan Vatandaşlığı almaktı"

"Bu dönem boyunca Amcam Fetullah Gülen’in yanına hafta sonları Bamteli sohbetleri için giderdim."

"2016 Temmuz ayında darbe girişimi sonrasında Pensilvanya’da Amcamın yanına dışarıdan hiçbir ziyaretçi alınmadı. Bu dönemde sadece mollalar, istişare heyeti vardı. 2016 Eylül ayına kadar kimse giremedi. Kendi fikrim olarak Mustafa Özcan Amcam öldükten sonra örgütün başına geçecek kişidir”

"Amcam Fetullahçı Terör Örgütünün lideridir."