Savunma Sanayii'ne kritik operasyon!

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla savunma sanayii sektöründe yasadışı ilişkilere bulaştıkları tespit edilen SSB çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulundukları şirket temsilcilerinden oluşan 6 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada “MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından savunma sanayii sektöründe yasadışı ilişkilere bulaştıkları tespit edilen bir gruba yönelik operasyon gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile koordine yürütülen operasyonda SSB çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulundukları şirket temsilcilerinden oluşan 6 kişi gözaltına alındı” denildi.