Sancaktepe Belediyesi'ndeki jakuzi iddiaları yalan çıktı!

31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin DEM Parti desteğiyle kazandığı Sancaktepe Belediyesi’nin başkanlık makamında jakuzi bulunduğu iddiası gündeme oturmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yardımcılarından Necati Özkan, "Alper Yeğin'i tebrik etmek için Sancaktepe Belediyesi'ne gittim. Sancaktepe Belediyesi'nin başkanlık katı 6.000 m2, burada bir sürü dinlenme odası var. Jakuzi, yemek odası, 200 m2 mutfak var." ifadelerini kullanmıştı.

Eski başkan Şeyma Döğücü ise Özkan'ın bu asılsız iddialarını "iftira" olarak nitelendirip başkanlık makamından canlı yayın açılmasını istemişti.

Jakuzi yalanı ortaya çıktı

Makamda bulunan jakuzi iddiası fos çıktı. Başkanlık makamında standart bir duşakabinin olduğu görüldü. Duşakabinin ve teknesinin güncel fiyatının ise 11 bin 853 TL olduğu öğrenildi.