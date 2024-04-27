İYİ Parti'nin yeni Genel Başkanı belli oldu!

ATO Congresium'da toplanan kurultayda genel başkanlık için Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın ile Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz yarıştı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti'de yeni genel başkan belli oldu.

Yeni Genel Başkan belli oldu

İlk turda Koray Aydın 472, Müsavat Dervişoğlu 370, Tolga Akalın 327 oy almıştı. Bu sonucun ardından Tolga Akalın adaylıktan çekildiğini duyurdu.

İkinci turda Müsavat Dervişoğlu 570, Koray Aydın ise 565 oy aldı ve seçim 3. tura kaldı.

3. turda yapılan oy verme işlemlerinin ardından İYİ Parti'nin Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu.

Müsavat Dervişoğlu kimdir?

1960 yılında Ankara’da doğan Dursun Müsavat Dervişoğlu, aslen Ordu Fatsalı. İlkokul ve ortaokulu Fatsa’da okudu. Lise eğitimini ise Ankara, Fatsa ve Samsun’da tamamladı. 1978’de Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi İşletme Bölümüne kaydoldu. Aynı dönemde ülkücü öğrenci hareketlerinde yer aldı. 12 Eylül 1980 askerî darbesi sonrası zorunlu olarak öğrenimine ara verdi.

Daha sonra öğrenci affından yararlanarak eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamladı. MHP’nin birçok kademesinde ve gençlik organizasyonlarında önemli görevler üstlendi.

1978’de Fatsa Ülkücü Gençlik Derneği Başkanlığı, 1987-1989 arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yaptı. 1989 yılında Gençlik Kültür ve Sanat Ocakları Derneği'nin genel başkanlığı görevinden alınarak, dönemin Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Genel Başkanı Alparslan Türkeş tarafından MÇP Genel Merkezi'nde görevlendirildi. Ardından yine Türkeş’in talimatıyla MHP İzmir teşkilatında görevlendirildi.

2000-2011 arası MHP İzmir İl Başkanlığı yaptı. 2009 Yerel Seçimlerinde MHP İzmir belediye başkanı adayı oldu. 2011 Genel Seçiminde milletvekili adayı oldu. 2012’de MHP Genel Başkanlığına aday oldu ancak kazanamadı.

2017 yılında referandumun ardından MHP’den istifa etti ve daha sonra İYİ Parti’ye geçti. 2018-2019 yılları arasında İYİ Parti mahalli idarelerden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu.

27. dönem İzmir milletvekili ve Grup başkanvekili olarak görev yaptı.