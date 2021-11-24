Samsung ABD’de çip fabrikası kuruyor

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Salı günü anlaşmayı öven açıklamasında, “Yarı iletken çiplerinin ülke içi üretiminin artırılması, ulusal ve ekonomik güvenliğimiz için kritik önemde” dedi. Beyaz Saray yetkilileri de yaptıkları bir açıklamada, bu anlaşmanın “tedarik zincirimizi koruyacağını” ve ülke içi imalatı artıracağını kaydederek, yatırıma yönelik memnuniyetlerini dile getirdi.

2 binden fazla istihdam yaratacak

Teksas Valisi Greg Abbott, söz konusu planları duyurmak için düzenlediği basın toplantısında, “Proje 2 binden fazla istihdam yaratacak” dedi. Samsung da ayrıca, bu fabrikanın faaliyete geçmesi ile birlikte dolaylı olarak binlerce ilave istihdam sağlayacağını kaydetti. Abbott, bu tesisin etkilerinin Teksas’ın çok ötesine yayılacağını ve tüm dünyayı etkileyeceğini sözlerine ekledi.

2022 yılının ilk yarısında çalışmalar başlayacak

Kore’nin en büyük şirketi olan Samsung, söz konusu fabrikayı, milyarlarca dolar yatırım yaptığı ve halihazırda 3 binden fazla çalışanı barındıran ve ülkenin en sofistike çiplerinin bazılarını ürettiği bir kompleksin yer aldığı Teksas’da, Austin’e 30 mil mesafedeki Taylor’da kuracak.

Yeni fabrikanın inşaatının 2022 yılının ilk yarısında başlaması planlanıyor ve üretim 2024 yılının ikinci yarısında başlayacak.