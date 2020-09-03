S-400'ler rampaları kaldırdı

Başta Yunanistan, Fransa ve Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri, Türkiye'nin haklarını gasp etmeye çalışmaya ve bu yönde tehditlerde bulunmaya devam ediyor. Fransa'nın Yunanistan'a Rafale savaş uçaklarını vermek için anlaştığı belirtilirken Türkiye'de ise müthiş bir gelişme yaşandı.

Rusya Araştırma Enstitüsü (RUSEN) Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri için bomba bir açıklamada bulundu.

RUSEN Başkanı Yılmaz, S-400 hava savunma sistemlerinin tüm parçalarının Türkiye'ye aktarıldığını ve Türk askerlerinin eğitimlerinin tamamladığını açıkladı. Yılmaz, S-400 sisteminin inisiyatifinin artık tamamen Türkiye'de olduğunu belirtti.

İşte Salih Yılmaz'ın o açıklaması: