AjansHaber.com.tr Teknoloji Polonya Savunma Bakanı'ndan Bayraktar paylaşımı

Polonya Savunma Bakanı Blaszcak'tan Bayraktar TB2 paylaşımı

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszcak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bayraktar TB2'ye ait fotoğrafların yer aldığı bir video yayınlandı.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszcak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşlarını heyecanlandırdı.

Blaszcak, paylaşımında Ukrayna-Rusya savaşı ile tüm dünyanın tanıdığı Bayraktar TB2'ye ait fotoğrafların yer aldığı bir video yayınladı.

Blaszcak, söz konusu paylaşımı alıntılayarak "Beklemede kalın" notunu düştü. 

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszcak'ın paylaşımına kısa sürede binlerce etkileşim yapılırken Bayraktar TB2'lerin Ukrayna-Rusya savaşındaki rolüne atıfta bulunan yorumlar yapıldı.

İşte Blaszcak'ın o paylaşımı!

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Telefonda "sinyal" kanunu kabul edildi
Çin Kuafu ili güneşi izleyecek
Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Deli ortaya çıktı
Polonya Savunma Bakanı'ndan Bayraktar paylaşımı
Kapgan namıdiğer ''Ağır Abi'' vitrine çıkıyor!
TÜRKSAT ve ASELSAN arasında iş birliği!