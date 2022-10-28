Polonya Savunma Bakanı Blaszcak'tan Bayraktar TB2 paylaşımı

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszcak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşlarını heyecanlandırdı.

Blaszcak, paylaşımında Ukrayna-Rusya savaşı ile tüm dünyanın tanıdığı Bayraktar TB2'ye ait fotoğrafların yer aldığı bir video yayınladı.

Blaszcak, söz konusu paylaşımı alıntılayarak "Beklemede kalın" notunu düştü.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszcak'ın paylaşımına kısa sürede binlerce etkileşim yapılırken Bayraktar TB2'lerin Ukrayna-Rusya savaşındaki rolüne atıfta bulunan yorumlar yapıldı.

İşte Blaszcak'ın o paylaşımı!