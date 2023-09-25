PKK'ya bir darbe daha! 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tarafından yapılan açıklamada "Şırnak ve Diyarbakır’da; 1’i kırmızı, 1’i gri kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Teröristlerin 9 güvenlik görevlimizin şehit edilmesi, 21 güvenlik görevlimizin yaralanması olaylarına katıldıkları tespit edildi" ifadeleri kullanıldı.

ŞIRNAK VE DİYARBAKIR’DA ;

🟥 1️⃣’İ KIRMIZI,

⬜️ 1️⃣’İ GRİ

KATEGORİDE OLMAK ÜZERE

2️⃣ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️



ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI❗️



TERÖRİSTLERİN 9️⃣ GÜVENLİK GÖREVLİMİZİN ŞEHİT EDİLMESİ,

2️⃣1️⃣ GÜVENLİK GÖREVLİMİZİN YARALANMASI OLAYLARINA KATILDIKLARI… pic.twitter.com/Nb9b6TLF2F — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 25, 2023