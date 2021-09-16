PKK’nın Avrupa yapılanmasındaki 2 isim Norveç Meclisi’ne girdi

Terör örgütü PKK'nın Avrupa yapılanmasından iki isim, Norveç meclisine girdi. Seher Aydar ve Mani Hüseyni adlı iki PKK'lı, ülkede örgütün Avrupa faaliyetlerinde etkin rol oynuyor.

Aydar, örgütün Norveç'teki kilit isimlerinden. Oslo'da örgütün "dayanışma merkezi" adı altında kurduğu yapılanmanın başında bulunuyor. Dahası, ülkedeki örgüt bağlantılı çoğu oluşumda Seher Aydar ismi geçiyor.

Örgüte finansman sağlıyor

32 yaşındaki Aydar, sözde sivil toplum oluşumları üzerinden terör örgütüne finansman sağlıyor.

Hatta, örgütün medya yüzlerinin başında geliyor. Aydar, ülkedeki siyasi partilerden Kızıl Parti'nin de gençlik kolları başkanı.

33 yaşındaki Mani Hüseyni, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kamışlı doğumlu. Norveç'ten önce ailesi ile İsveç'te yaşayan Hüseyni, İşçi Partisi'nden parlamentoya girdi. Mani Hüseyni, örgüt toplantılarına sıkça katılan bir isim olarak biliniyor.