Pençe Operasyonları'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında, tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
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