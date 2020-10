Paşinyan'dan skandal Türkiye tweeti!

27 Eylül Pazar sabahı Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. Her iki ülkede savaşa hazırlık için seferberlik ilan ederken, karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

YALAN ÜRETMEYE DEVAM

Ermenistan'ın "Azerbaycan helikopterini düşürdük" açıklaması, Bakü yönetiminden yapılan açıklama ile yalanlandı.

SARKİSTAN'DAN ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, "Uluslararası toplum Karabağ'daki savaşı durdurmak için müdahale etmezse, Kafkasya karmaşık bir sorun haline gelecektir. Çatışmalar durmazsa Kafkasya başka bir Suriye'ye dönüşebilir" dedi.

PAŞİNYAN KAŞINIYOR

- Ortaya attıkları yalanları bir bir ortaya çıkan ancak yine de "çamur at izi kalsın" siyasetine devam eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, attığı yeni tweette, uluslararası toplumunun Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikte hareket ettiğini, yabancı ülke teröristlerini Ermenistan'a karşı savaştırdıklarını gördüğünü iddia ederek, "Bu terörizm, ABD, İran, Rusya ve Fransa'yı eşit derecede tehdit ediyor" dedi.

The international community has now clearly stated that the Azerbaijani-Turkish alliance is waging war against #Artsakh and #Armenia with the help and involvement of foreign terrorist fighters. This terrorism equally threatens the United States, Iran, Russia, and France.