Oktay: “En önemli kamu yönetimi reformudur”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu'ndaki 2023 yılı bütçe görüşmelerinde; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sözlerine cevap verdi. Oktay, hükümetin uyuşturucu ve kara para ile mücadele ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu'ndaki 2023 yılı bütçe görüşmelerinde tüm gün yapılan eleştirilere ve sorulara yürütme adına yanıt verdi.

Oktay, konuşmasında CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu sözlerine de cevap verdi. Oktay'ın "Veda dediniz ya, veda makamında olan sizlersiniz" sözlerine CHP'li vekiller el sallayarak yanıt verdi. Oktay’ın konuşması sırasında CHP’li milletvekilleri sıralara vurarak, “SİMPAŞ” sloganı atarak, Oktay’ın SİMPAŞ yöneticiliğini hatırlattılar.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Oktay’a 100 kilo eroin ile yakalanan AKP siyaset akademisinde de ders veren eski Brüksel Büyükelçiliği Basın Müşaviri Veysel Filiz ile birlikte olan fotoğrafını gösterdi. CHP’li milletvekilleri "Veysel Filiz" diye de slogan atarak Oktay'a tepki gösterdi. Engin Altay, Oktay’a "Veysel Filiz" ile olan fotoğrafını bir kez daha göstererek, "Yalancısın" diye Kılıçdaroğlu’nu hedef alırken yanıt verdi.

Oktay’ın hükümet adına yaptığı cevabi konuşmasında öne çıkan konular şöyle:

Gözleri kapalı Türkiye’ye bakıyor

Şahsıma ayrılan sürede gün boyu Genel Kurul’da yapılan konuşmalarda dile getirilen soru ve eleştiriler üzerine görüşlerimi ifade edeceğim. Bir gün Temel çift görüyormuş, Dursun’da tek gözünü kapatsana, demiş. Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye’ye iki gözünü birden kapatmış bir halde bakıyor. Dolayısıyla nereye baksa karanlık. Hiçbir olumlu işi, yapılan devasa yatırımları, üretimi, kalkınmayı görmezden geliyor. Hangi doğruyu gösterseniz kafasını diğer tarafa çevirmeyi tercih ediyor. Şimdi böyle bir zihniyete hangi doğruyu nasıl anlatacaksınız?

Hesap verdiğimiz, aziz milletimizdir

Plan ve Bütçe Komisyonu aşamasından itibaren bizlere yöneltilen soruları, eleştirileri, titizlikle yanıtlamaya, cevaplamaya özen gösteriyoruz. Gerçekleşen tartışmalara itidalle yaklaşıyor, burada hesap verdiğimiz asıl mercinin aziz milletimiz olduğunu asla unutmuyoruz. Ancak karşılaştığımız manzara nice emeklerle hazırlanan bütçe taslağımızın ve bütçe dokümanlarının kapağını dahi açmadan bu yüce mekâna muhalefet tarafından sığ tartışmaların taşınıyor olmasıdır.

Veda makamındakiler sizsiniz

Veda dediniz ya şarkı sözleriyle… Her zaman olduğu gibi bu bir veda değil bir Fatiha’dır diyoruz. Elveda değil, ‘Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda’ diyoruz. Veda makamında olan sizlersiniz. 20 yıldır teveccühünü bizlerden esirgemeyen milletimizle; aynı bedende can gibiyiz, cana can veren kan gibiyiz, yanıp da bitmez köz gibiyiz, biz ayrılamayız… Biz ayrılamayız milletimizle. Ama merak etmeyin, bizim de muhalefet için bir şarkımız olacak rahmetli Kayahan’dan, ‘Size yine hüsran, size yine hasret var, size yine esmer günler düştü eyvah…’ diyor rahmetli.

Bu millet size yetki vermez

Malum danışmanlarınızın aklıyla, Kandil’den aldığınız emirlerle, Pensilvanya’dan kulağınıza üflenenlerle o siyaset üstü dediğiniz karanlık dostlarınızla hareket edip söylem geliştirdiğiniz sürece, bu millet size itibar etmez, yetki vermez. Yetkiyi bize, muhalefeti de ömür boyu size verecektir. Milletimiz için hayata geçirdiğimiz sayısız mega projenin, yurt içinde ve yurt dışında verdiğimiz çetin mücadelenin üzerini kimin sahte gündemleriyle örtmeye çalışıyorsunuz?

Eserleriyle konuşamayanların sermayesi ancak altı boş kara para iddiaları, hayali uyuşturucu trafiği gibi yalanlar olabilir... Ne yazık ki melankolik, geriye gitmeye sevdalı bir muhalefet anlayışı ile karşı karşıyayız. Biz dijital dönüşüm, uzay egemenliği, siber vatan konuşuyoruz; siz hala geçmişteki istikrarsız dönemlerin özlemini taşıyorsunuz.

Vesayetçi aradığınızı biliyoruz

Cumhurbaşkanı adayı diye bir vesayetçi aradığınızı da biliyoruz. Güçlendirilmiş değil küflendirilmiş sistem önerilerinizle bu millete geri adım attıramayacaksınız. Türkiye’yi yönetme iddiasında olan bir partinin veya koalisyonun daha vizyoner olmasını beklemek hakkımız diye düşünüyorum. Ama nerede?

Biz Cumhur ittifakı deriz arkasına tutup eş anlamlısı, Millet İttifakı kavramına sığınırsınız, biz adını Türkiye Yüzyılı koyduğumuz vizyon programımızı açıklarız, arkasına ikinci yüzyıl diye bir toplama taslak piyasaya sürersiniz. Biliyorsunuz sayın Kılıçdaroğlu kendisine de Bay Kemal demeye de başladı. Yani, eleştiriyor gibi gözükürken, sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı’na olan bu gizli hayranlığınız halis mi?

Ülkemizin en önemli kamu yönetimi reformudur

Süregelen başarıları taçlandıran bir hamle olarak milletimizin iradesiyle desteklediği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmiş, iş yapma süreçlerinin hızlandığı, sonuç almanın kolaylaştığı yeni bir dönemin kapıları aralanmıştır. Bürokrasi değil hizmet üreten bir devlet yapısı anlayışı ile geliştirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ülkemizin en önemli kamu yönetimi reformudur.

Kuvvet ayrılığı, hayata geçmiştir

Parlamenter Sistem döneminde sadece laftan ibaret olan kuvvetler ayrılığı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle gerçek anlamda hayata geçmiştir; yasama, yürütme, yargı olarak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kazandırdığı hız, esneklik ve etkin eşgüdüm sayesinde Türkiye’yi yüzlerce büyük projeyle donatmanın yanı sıra ülkemiz küresel bir güç olma yolunda önemli mesafe katetmiştir.

Bir yandan istikrardan, refahtan söz edip bir yandan bütçe savaşa gidiyor diye anlamsız serzenişlerde bulunuldu. Daha önce Suriye’de ne işimiz var diye soranlara da aynı netlikte cevap vermiştik. Bölgemizde barış, refah, istikrar; ülkemizde demokrasi ve özgürlükler sapasağlam, her türlü tehdide karşı dimdik duran bir Türkiye Cumhuriyeti ile mümkündür. Terör ve düzensiz göçün önlenmesi maksadıyla; kahraman ordumuz, hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, yurt içi ve sınır ötesinde başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla aralıksız mücadele etmektedir.

Daha çok beklersiniz

Yerli ve milli bir muhalefet anlayışına sahip olsaydınız bunları takdir ederdiniz. Ancak küresel vesayet odaklarına bel bağladığınız, onların türküsünü söylediğiniz ortadadır. Geçmişte 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimini masum göstermeye çalıştınız, yetmedi; eli kanlı YPG’li teröristleri topraklarını savunan insanlar diye nitelendirdiniz, yetmedi; o arada toplanıp koltuk kapmaca oynadığınız 6’lı Masa’nın altına başka tabureler getirip koydunuz, yetmedi; artık gizli ortaklarınızı da açık ederek, milli güvenlikten açıkça ödün vermemizi bekliyorsunuz. Daha çok beklersiniz.

Sayın Kılıçdaroğlu varlık barışı uygulamalarıyla uyuşturucu kaçakçılarıyla, baronlarıyla iş birliği yapıldığını ülkemizin kara para cennetine çevrildiği ithamında bulundu. El insaf be, Allah’tan kork. Kendi ülkesini uyuşturucu ve kara para aklamayla itham eden bir siyasi parti Genel başkanına cevap vermek bile zül. Gelecekler, bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı’na aday olmaya çalışan bir zat. Kendisi uyuşturucu tehdidine seçim yaklaşınca ve biraz da siyaset sıkıntı çekince vakıf olduğu için, bu acemiliğini de mazur görmek lazım.

Ülkemize yurtdışından gelen transferler, varlık barışı kapsamında olsun veya olmasın, ilgili mevzuatı kapsamında MASAK tarafından inceleme ve araştırmaya tabi tutulmaktadır. Bunun yanı sıra, Mali Eylem Görev Gücü sürecinde atılması gereken adımlar kararlılıkla atılmaktadır. Ülkemizin FATF 4. Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu Ekim 2019’da kabul edilmiş olup anılan raporda ülkemiz, 12 tavsiye bağlamında kısmen uyumlu, uyumsuz seviyesinde iken atılan adımlar sonucunda günümüzde bu rakam 6’ya inmiştir. Ayrıca ülkemiz özel önem atfedilen Mali Eylem Görev Gücü standartlarının tamamına asgari olarak ‘geniş ölçüde uyumlu’ olarak kabul görmektedir. FATF tavsiyelerinin gereklerinin yerine getirilmesi ve gri liste sürecinin sonlandırılması için gerekli tüm adımlar kararlılıkla atılmıştır, atılmaya devam edilecektir. Varlık barışları nedeniyle eleştiri almış mıyız?

Ne demişiz. Yurt dışındaki varlıklarınızı ülkemize getirin, kayıtlarınıza alın, bizde bununla ilgili vergi problemi çıkarmayacağız. Söylediğimiz bu. Varlık barışı uygulamaları kapsamında sadece, bildirim ve beyana konu edilen varlıklar nedeniyle bir vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaması imkânı sağlanmakta. Varlık barışı uygulaması ile bildirime veya beyana konu edilen varlıkların mevcut mevzuatımız, ki buna kara para ile mücadele dâhildir, çerçevesinde incelenmesinde ve gerekli yasal işlemlerin yapılmasında herhangi bir kısıtlayıcı hüküm yok. Kurumlarımız görevlerini titizlikle yerine getirmektedir. Ortalığı bulandırmak, yasadışı işlemleri teşvik eden bir hükümet olarak bize iftira atmak en basit tabirle insafsızlıktır, milletimize ihanettir. Kaldı ki, bu kadar abarttığın ey Kılıçdaroğlu, varlık barışı kanununda bu yıl ülkemize gelen döviz tutarları karşılığı sadece 25,5 milyar TL yani bu yılın ortalama dolar kuru ile 1,57 milyar dolardır.

Elinde belge olup açıklamayan, namerttir

Terörle mücadele nasıl kırmızı çizgimizse uyuşturucuyla mücadele de aynı şekilde kırmızı çizgimizdir. Siz kara para aklamayı da uyuşturucu trafiklerini de o karanlık danışmanlarınıza sorun. İçişleri Bakanımız da Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gereken cevapları vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve bakanlarının uyuşturucuyla ilişkili olduğuna dair elinde bilgi veya bulgu olup da açıklamayan namerttir.”