Nihat Genç İYİ Parti'li isimden ölüm tehdidi aldığını açıkladı

Yazar Nihat Genç, İYİ Parti ile ilgili "NATO milliyetçileri burada ne arıyor" sözleri nedeniyle ölüm tehdidi aldığını belirterek, söz konusu kişinin İYİ Parti İstanbul teşkilatında çalıştığını söyledi. Genç, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den gereğini yapmasını istedi.

Yazar Nihat Genç, Veryansın TV'deki adlı YouTube kanalında İYİ Parti İstanbul teşkilatında yönetici olan bir kişinin kendisini tehdit ettiğini söyledi. Nihat Genç, kendisini ölümle tehdit eden kişinin aynı zamanda avukat olduğunu belirterek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Barosu'na gereğini yapmaları için çağrıda bulundu.

Nihat Genç, yadığı yazılardan ötürü ölüm tehdidi aldığını berliterek, mavi vatan ile ilgili yazdığı yazıları nedeniyle de Cem Gürdeniz'in tehdit aldığını söyledi.

Genç, İYİ Parti'ye karşı "NATO milliyetçileri burada ne arıyor" sözleri nedeniyle ölüm tehidi aldığını söyledi. Anonim bir hesaptan paylaşım yapan kişinin İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun ekibinde yer alan Emir Gürbüz isminde biri olduğunu belirtti. Genç, aldığı ölüm tehdidi ile ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e gereğinin yapılması için çağrıda bulundu.

Genç, Gürbüz'ün aynı zamanda avukat olduğunu belirterek, İstanbul Barosu'na çağrı yaptı.