Muş merkezli 7 ilde terör operasyonu: 23 gözaltı

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma başlatıldı.

Muş'ta HDP Gençlik Meclisinde bulunarak Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) yapılanmasında faaliyet yürüttükleri ve illegal dernek kurma arayışında oldukları, haklarında adli takip kararı uygulandığı, kırsala eleman kazandırma arayışı içinde oldukları, terör örgütü propagandasına dönüşen basın açıklaması, toplantı, gösteri yürüyüşü ve Varto'da sözde özerklik açıklamasına katıldıkları, etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının cenazesinde yer aldıkları, terör örgütüyle iltisakı nedeniyle kapatılan derneklere üyeliklerinin bulunduğu, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen ve aralarında Muş HDP Yönetim Kurulu üyesinin de olduğu 23 kişi, Muş, Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Aramalarda dijital materyaller, örgütsel dokümanlar, ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.