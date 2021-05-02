MİT ve Emniyetten kritik operasyon: DEAŞ'ın kilit ismi İstanbul'da yakalandı

2019 yılında öldürülen DEAŞ'ın elebaşı Ebu el-Bağdadi ile ilişkiliydi, terör örgütünün karar organı içerisindeki sözde üst düzey emirleriyle ortak hareket ediyordu.

DEAŞ'ın sözde askeri yapılanmasının başında bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu şüpheli, MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalandı.

DEAŞ içerisinde silahlı eğitim verdiği belirlendi

Terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey sorumlularından olan şüphelinin Türkiye'ye sızdığı belirlendi.

2014'te çatışma bölgelerine gittiği, burada DEAŞ içerisinde silahlı eğitim verdiği tespit edildi.

Zanlının halihazırda çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarıyla da irtibatlı olduğu düşünülüyor.

Pek çok eylemin planlayıcısı olduğu ortaya çıktı

Teknik ve fiziki takip sonucu, Ataşehir'de bir evde saklandığı belirlenen zanlı günlerce izlendi, Türkiye'deki bağlantıları tespit edildi.

28 Nisan'da düzenlenen operasyonda sahte pasaport ve kimlikle yakalandı.

Suriye ve Irak'ta 2014 yılından bu yana pek çok eylemin planlayıcısı olduğu ifade edilen zanlının, emniyetteki işlemleri devam ediyor.