MİT operasyonunda öldürülen teröristlerin kimlikleri belli oldu

Teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Selahattin Dede, diğer ikisinin Mehmet Emin Alkaş ve İran uyruklu Babek Ebdilselendeci olduğu, diğerinin de kimliğinin belirlenemediği öğrenildi.

MİT'in gri kategoride aranan Zagros Selahattin Dede ve beraberindeki örgüt mensuplarının Suriye’den Irak’a intikal edeceği istihbaratını alması üzerine, Selahattin Dede Suriye’de takibe alındı.

Listeye bir çizik daha!



🔹MİT’in Irak kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Selahattin DEDE ve beraberindeki üç örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.



-AksanSertac pic.twitter.com/mzEnFEhlW2 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 29, 2021

TÜRK ASKERİNE SALDIRMAK İÇİN SURİYE'DEN AYRILDILAR

Sahadaki ajanlar vasıtasıyla takibi derinleştiren MİT, Selahattin Dede ve beraberindeki grubun Pençe-Şimşek operasyonunu gerçekleştiren Türk askerlerine yönelik eylem gerçekleştirmek amacıyla 19.05.2021’de Suriye’den ayrıldıklarını belirledi.

Suriye’den Irak’a intikalleri adım adım izlenen grubun yanlarında çok sayıda silah ve patlayıcı mühimmat taşıdıklarının tespit edilmesi üzerine operasyon kararı alındı.

YÜKLÜ MİKTARDA PATLAYICI NEDENİYLE HASSAS TAKİP SÜRDÜRÜLDÜ

Yanlarında yüklü miktarda patlayıcı mühimmat bulunması sebebiyle Selahattin Dede ve beraberindeki grup, sivillere zarar vermemeleri için saha ajanları vasıtasıyla dikkatle takip edildi.

Terörist grubun, sivil yerleşim bölgelerinden uzaklaşarak kırsal alana intikalinin ardından gerçekleştirilen operasyonla, Selahattin Dede ve beraberindeki üç örgüt mensubu etkisiz hale getirildi ve terörist grubun yanlarında taşıdığı yüklü miktarda patlayıcı infilak etti.

SELAHATTİN DEDE İLE BİRLİKTE ÜÇ TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

On yıldan uzun süredir örgütte bulunan Selahattin Dede 2012-2015 yılları arasında Yüksekova kırsalında pek çok silahlı eyleme katılmıştı. 2015-2020 yılları arasında bölücü faaliyetlerini Irak’a taşıyan Dede, bu süre zarfında Amed Malazgirt kod Fehmi Atalay gibi üst düzey örgüt mensuplarıyla birlikte faaliyet yürüttü. 2020 yılı başında Kandil’e geçen Dede’nin 2021 yazında örgüt içinde önemli bir pozisyona getirilmesi bekleniyordu.

MİT’in Irak’taki ağı, operasyonda gri listede aranan Selahattin Dede’nin yanı sıra Dilgeş kod Mehmet Emin Alkaş ve İran uyruklu Dara Beritan kod Babek Ebdilselendeci isimli teröristlerin de etkisiz hale getirildiğini, bir örgüt mensubunun ise teşhis edilemeyecek durumda olduğunu ifade etti.