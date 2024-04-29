Meteoroloji'den 14 il için kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz(Zonguldak ve Bartın hariç), Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Isparta, Bingöl, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu (Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Çankırı ve Yozgat), Doğu Akdeniz’in iç kesimleri (Adana’nın kuzeyi, Mersin’in iç kesimleri, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri) ile Kastamonu çevreleri ve Kırklareli'nin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı beklenmektedir.

Güneydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece düşeceği, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Ankara Valiliği, kent genelinde beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşları uyardı.

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; bu akşam 20:30-23:00 saatleri arasında Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.