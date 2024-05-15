2,5 saat arayla arkadaşlarından birini öldürdü, diğerini yaraladı

İlk olay, dün saat 21.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Şafak Caddesi'nde meydana geldi. Emlakçı Mevlüt T., arkadaşı Hasan Aktepe ile sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Mevlüt T., tabanca ile Aktepe'yi karnından vurup, kaçtı. Sağlık ekiplerince Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Aktepe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Aktepe'yi yaraladıktan 2,5 saat sonra Yazır Mahallesi Topak Sokak'a gelen Mevlüt T., saat 23.30 sıralarında mimar arkadaşı Necati Şadi Kılıç'ı ofisinde av tüfeği ile vurdu. Göğsünden yaralanan Kılıç hayatını kaybetti, kaçan şüpheli olay yerine yakın bir noktada Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Soruşturma başlatıldı.