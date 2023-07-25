Meclis bugün olağanüstü toplanıyor

CHP'nin çağrısıyla TBMM saat 15.00'te olağanüstü toplanacak. Meclis'in çalışması için 200 milletvekilinin katılımı gerekiyor.

Genel Kurul'da milletvekilleri, CHP'nin yeterli sayıda imza ile olağanüstü toplanma talebinin ardından, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un toplantı çağrısı yapması üzerine bugün saat 15.00'te bir araya gelecek.

Genel Kurul'un açılması sonrasında görüşmelere başlanabilmesi için en az 200 olan toplantı yeter sayısı aranacak. Toplantı yeter sayısının sağlanması halinde, görüşmelere geçilecek.



Görüşmelerde, CHP'nin, "KDV ve ÖTVoranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması." önerisi ele alınacak.