Mansur Yavaş masadan mikrofonları kaldırdı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, haziran ayı Meclis Toplantısı'nda meclis üyelerini konuşturmadı. Mikrofonları bile masalardan alan Yavaş, üyelerin tepkileriyle karşılaştı.

Sosyal medya hesabından yaşananları dile getiren ABB AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Sayın Mansur Yavaş bir kez daha otoriter ve despot tavrını göstermiştir. Bu tam bir fiyaskodur. Önergeler müzakereye açılmadan oylama yapılamaz. Mecliste söz hakkımız engellenemez. Kendini kanun ve yönetmelikten üstün gören anlayışı kınıyor ve hemşerilerime havale ediyorum." dedi.

Sn @mansuryavas06 bir kez daha otoriter ve despot tavrını göstermiştir.



Bu tam bir FİYASKODUR.



Önergeler müzakereye açılmadan oylama yapılamaz.



Mecliste söz hakkımız engellenemez.



Kendini kanun ve yönetmelikten üstün gören anlayışı kınıyor ve hemşerilerime havale ediyorum. — Murat Köse 🇹🇷 (@MuratKoseMamak) June 8, 2021

"BU NASIL OTORİTER VE DESPOTİK BİR TAVIRDIR? YAZIK"

O anlara ilişkin görüntüleri de paylaşan Köse, "Sayın Mansur Yavaş mikrofonu kapatma davranışını daha daha da ileri götürdü ve masadan mikrofonu tamamen alarak sesimizin çıkmasını engelleme çalıştı. Bu nasıl otoriter ve despotik bir tavırdır? Yazık. Ankara Belediyesi Meclis Başkanlığı makamına, bu tavır hiç yakışmıyor." ifadesini kullandı.