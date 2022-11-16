Maçoğlu'ndan kaçak elektrik itirafı

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, katıldığı televizyon programında belediyeye gelen elektrik faturaları hakkında ilginç bir itirafta bulundu.

2019'da Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) belediye başkanı seçilen Fatih Maçoğlu, ilginç açıklamaları ve alışılmışın dışındaki belediyecilik anlayışıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Maçoğlu başkanlığındaki Tunceli Belediyesi'ne 2 milyon liranın üzerinde elektrik faturasının gelmesinin ardından biriken borçlar ödenmeyince belediyeye ait park ve bahçelerin elektrikleri kesildi.

Maçoğlu: "Biz şeffafız"

Maçoğlu, katıldığı bir canlı yayında, "397 bin lira gelen elektrik faturası 2 milyon liraya çıktı. Ödeyemiyoruz. Park ve bahçeler gibi ortak kullanım alanlarının elektriğini kesiyorlar. Biz kaçak bağlıyoruz, bu sefer de merkezden kesiyolar." ifadesini kullandı.

Programın konuklarından Gazeteci Murat Ağırel ise Maçoğlu'na "Ödemeyin" tavsiyesinde bulundu.

Tunceli'de toplu taşıma ve su kullanımını ücretsiz hale getiren Maçoğlu, belediye gelirlerinin düşmesinin ardından başkanlığının üçüncü yılında elektrik borcu nedeniyle zor günler yaşıyor.