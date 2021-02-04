'Liyakat' yalanlı Boğaziçi şovuna, tokat gibi cevap

Boğaziçi Üniversitesi'de organize edilen provokasyonda, gözaltına alınan 159 şüpheliden 79'u hakkında PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'nin de arasında olduğu terör örgütlerinin propagandasını yapmaktan suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınanların 58'inin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 86'sının ise çeşitli illerdeki 26 üniversitede öğrenim gördüğü belirlendi. Ayrıca 13 kişinin öğrenci olmadığı, 2 kişinin ise pasif öğrenci olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 159 şüphelinin 110'u hakkında daha önce farklı suçlardan adli işlem yapıldığı belirlendi.

Hakkında suç kaydı bulunanlardan 79'unun PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'nin arasında olduğu terör örgütlerinin propagandasını yapmak, diğerlerinin ise kasten yaralama ve tehdit, hırsızlık gibi farklı suçlara karıştığı tespit edildi.

EKREM İMAMOĞLU PROVOKASYONU SAVUNDU, AVUKAT DERYA YANIK YALANI YÜZÜNE VURDU

Provokasyanu organize edenlerin durumu ortada olmasına rağmen Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla provokasyona, "liyakat talebi" diyerek destek verdi.

İmamoğlu'nun, bazı terör örgütleri ve marjinal grupların dahil olduğu olayları "liyakat" yalanıyla savunmasına, Avukat Derya Yanık'tan cevap geldi.

İmamoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşıma cevap veren Yanık, "İşten attığınız Boğaziçili çalışanın duruşmasına bugün girdim Ekrem Bey. Onu da konuşalım mı? Hani liyakat diyorsunuz ya?!" ifadelerini kullandı.