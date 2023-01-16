Lezzet Ankara, lezzetsiz kaldı!

Ajans Haber - Ulaş Kaya

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından 2021 yılında tanıtılan online yemek sipariş platformu "Lezzet Ankara" büyük hayal kırıklığı yarattı.

Piyasanın önde gelen online yemek sipariş platformları ile rekabet etmesi hayaliyle kurulan "Lezzet Ankara" projesi tam anlamıyla unutulmuş durumda.

Neredeyse hiç restoran yok

Mobil uygulaması da bulunan "Lezzet Ankara" projesi, Ankara esnafının ilgisini çekmezken uygulamayı indiren kullanıcılar ise bulundukları konumda sipariş verecek hiçbir yer bulamıyor. Kullanıcılar ayrıca uygulamanın yazılımsal sorunlar nedeniyle oldukça kullanışsız olduğunu düşünüyor.

50 bine bile ulaşamadı

5 buçuk milyon nüfuslu Ankara'da uygulamayı cep telefonuna indirenlerin sayısı ise henüz 50 bini bile bulmadı.

Mansur Yavaş dahil 274 kullanıcı takipte

10 Haziran 2021'de ABB Başkanı Mansur Yavaş tarafından duyurulan "Lezzet Ankara" projesinin sosyal medya hesapları da yaklaşık 1 buçuk yıldır herhangi bir paylaşım yapmıyor. Projenin Twitter'daki resmi sosyal medya hesabını ise Mansur Yavaş dahil sadece 274 kullanıcı takip ediyor.

Nevzat Aydın'la polemiğe neden olmuştu

ABB Başkanı Yavaş'ın duyurduğu "Lezzet Ankara" projesi, Yemek Sepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın'la arasında polemiğe neden olmuştu. Aydın, "Bir rakip olmayan devlet kalmıştı. %0 az olmuş, üzerine para verilmeli" ifadelerini kullanmıştı.

Nevzat Aydın'ın bu tepkisi üzerine uygulamanın arkasında olduğunu söyleyen Yavaş, "İtirazlara bakarsanız ne kadar doğru yolda olduğumuz görülüyor. En fazla itiraz eden firma, hissesinin büyük kısmını İngiltere'ye satmış bir firma. Yüzde 38'den, itirazlar sonucunda yüzde 10, 11 gibi bir komisyona inmiş bir firma. Esnafımız zaten darda. Yüzde 0 komisyonla aynı hizmeti biz vererek iki yıldır kaybettiklerini toparlamaya çalışacağız. Bu da belediyecilik görevlerimizden biri" ifadelerini kullanmıştı.