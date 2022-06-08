Lavrov ile görüşen Çavuşoğlu'ndan "tahıl koridoru" açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'ye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, “Savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi lazım. Müzakerelere dönmek için zemin oluştuğunu görüyoruz” dedi.

KARADENİZ'DE TAHIL KORİDORU

Karadeniz'de tahıl koridoru planı ile ilgili konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye olarak bu planı uygulanabilir görüyoruz" diye konuştu.

"Ukrayna tahılının uluslararası piyasaya ihraç edilebilmesi için çeşitli fikirler ortaya çıktı ve en son BM'nin bir planı var. Bu konuda gemilerin denetlenmesi dahil, BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturulabilecek bir mekanizma ve işbirliğini içeren bir plandan bahsediyoruz. Biz Türkiye olarak bu planı makul buluyoruz. Tabi Rusya ve Ukrayna'nın da bunu kabul etmesi gerekiyor. Bunun detaylarını görüşmek üzere İstanbul'da bir toplantıya ev sahipliği yapabileceğimizi BM yetkililerine söyledik.

Burada Ukrayna tahıl ürünlerinin ayçiçek ve ayçiçek yağının uluslararası piyasalara ulaştırılması yolunda Rusya'nın ihracatının önündeki engellerin kaldırılması talebini de son derece meşru buluyoruz.

Suriye konusunu da ele aldık. Anayasa görüşmelerinin 8'inci toplantısının başarısızlıkla sonuçlanmasından da gördük ki rejim siyasi çözüme yanaşan taraf değil. Diğer taraftan Suriye'nin kuzeyinde bize yönelik PKK/YPG'nin artan tehdidi var. Bu tehdide karşı tedbir almamız gerekiyor.

Libya'da istikrarın tam olarak tesis edilmesi için herkesin katkı sağlaması gerekiyor. Biz artık geçmişte olduğu gibi ülkeler arasında rekabetin olmasını istemiyoruz. Libya'nın bir an önce demokratik şeffaf bir seçime hazırlanması gerektiğini düşünüyoruz. Diğer taraftan Kafkasya'da 3+3 formatını, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki normalleşmeyi ele aldık ki bu konuda Rusya Federasyonunun desteği için teşekküre diyoruz.

Afganistan konusunda Orta Asya'da işbirliğimizi nasıl geliştirebiliriz bunları da ele alma imkanımız oldu.