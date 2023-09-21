Kuveytli yazar, bu defa da tehdit etti!

Atatürk’e sosyal medyada hakaret eden Kuveytli Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih, bu kez de kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya da hakaret ederek, tehdit etti.

Bakan Yerlikaya'nın kendisiyle ilgili sosyal medya hesabında paylaştığı açıklamaya yorum yapan Kuveytli sözde yazar, şu ifadeleri kullandı:

“Yani benim adım Abdulaziz Dhuwaihi bin Rumaih Al-Hajri. Biz ırkçılığı, bir Kuveyt vatandaşına saldırınızı kınıyoruz, siz ise dinimize, peygamberimize, devletimize, şeyhlerimize hakaret ediyorsunuz, İçişleri Bakanı olduğunuz için sizden korkacağımı mı sanıyorsunuz? Ayakkabımı ağzına sokarsan kişisel bilgilerini ifşa ederek sana dava açarım, seni barbar..."

Atatürk’e hakaret paylaşımlarında Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu da gösteren Kuveytli hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya suç duyurusunda bulunduklarını açıklamış, aynı zamanda İçişleri Bakanlığı, Kuveytli yazarın saç ektirmek için 2 kez Türkiye'ye geldiğinin tespit edildiği bilgisini paylaşmıştı.