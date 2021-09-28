Kocakarı ilacı hastanelik etti

Halk arasında "kocakarı ilacı" olarak adlandırılan ev yapımı bitkisel karışım ilaçlardan hazırlayan Nalan Karakaya bacağını yaktı. 5 çocuk annesi Karakaya'nın, söğüt ağacı kabuğundan yaptığı karışım, bacağında 3. derece yanıklar oluşturdu.

Erzurum Şehir Hastanesinin Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavisine devam edilen Nalan Karakaya, "Kimse bu tarz bitkilerin iyi geldiğine inanmasın. Pişman oldum, kimseye böyle tedavi yöntemi tavsiye etmem" dedi.

Bacağında kireçlenme olan Karakaya, çevresindekilerin tavsiyesi üzerine 6 gün önce söğüt ağacı kabuğundan karışım hazırladı. Karışımı uyguladığı sağ bacağı yanan Karakaya, başvurduğu Ağrı Devlet Hastanesindeki ilk müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesinin Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

Sağ bacağında 3. derece yanıklar oluşan ve tedavisi devam eden Karakaya, hekim tavsiyesi dışında alternatif tedaviye başvurmanın pişmanlığını yaşıyor.