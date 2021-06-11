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Kırmızı bültenle aranan terörist tutuklandı

Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı. Polis memuru Muammer Sencer'in şehit edildiği olayın faillerinden olan, kırmızı bültenle aranan terörist Hüseyin Karakuş emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Emniyet güçleri, kırmızı bültenle aranan TKP/ML terör örgütü üyesi Hüseyin Karakuş'un Muğla'nın Milas İlçesinde olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, örgüt adına pek çok silahlı ve illegal eyleme katıldığı tespit edilen terörist yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, teröristin, 1979'da polis memuru Muammer Sencer'in şehit edildiği olayın faillerinden olduğu ve kırmızı bültenle arandığı belirtildi.

Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandıKırmızı bültenle aranan terörist yakalandıGündem

Terörist emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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