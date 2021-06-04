Karadeniz'deki doğalgaz rezerv keşfi ile ilgili çarpıcı sözler

"GEMİLERİN ALINMASI DÖNÜM NOKTASIYDI"

"Doğalgaz konusunda da iki yere odaklanıldığını görüyoruz." diyerek keşif çalışmaları ve enerji yürüyüşünü değerlendiren İnat sözlerini şöyle sürdürdü:

Doğu Akdeniz ve Karadeniz. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları için yapılan anlaşmalar var. Kuzey Kıbrıs ile Libya ile anlaşılma yapıldı. Deniz Kuvvetleri'nin faaliyetleri ile ciddi bir varlık gösterildi. Bunun yanı sıra Karadeniz'de çok ciddi arama var. Daha önce yabancı şirketlerin arama platformlarının kiralanıyordu. Bu çok daha maliyetliydi. Çalışan personel açısından bakarsanız, her açıdan doğalgaz ve petrolü bulma açısından daha şevkle çalışan bir ekip söz konusu.

Gemilerin tedarik edilmesi maliyetliydi. Bazıları tarafından çok eleştirildi. Türkiye zaten böyle önemli hamlelerinde hep eleştiriliyor. Ama bu gemilerin alınması bir dönüm noktasıydı. Türkiye kendi altyapısına kavuşmuş oldu.

"İDDİA ETMENİZ YETMEZ VARLIK İSPAT ETMENİZ GEREKİR"

Ben enerji filosu olarak adlandırıyorum. Türkiye'nin bu filoya sahip olması sadece o keşifleri yapması açısından önemli değil. Ayrıca sizin Doğu Akdeniz diye hak ettiğiniz bir alan var. Sizin orada hak iddia etmeniz yeterli değil. Varlık ispat etmeniz de gerekiyor. Bu gemilerin orada sismik araştırma, sondaj faaliyeti gerçekleştirmesi de oldukça önemli. Oradaki iddianızın da altını dolduruyorsunuz. Bu gemilerin alınması o nedenle bir dönüm noktasıydı. Karadeniz'deki doğalgaz keşfi yapıldığında da aynısını söyledim. Şimdi de aynısını söylüyorum. Bu ilk adımdır. Bundan sonra yeni adımlar gelecektir. Türkiye böyle bir filoya sahip olduktan sonra yeni keşiflerin geleceği aşikardır.