İzmir'in yüksek standartlı deprem konutları hayran bıraktı

İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı''nca yapılan 3 bin deprem konutundan tamamlananlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı teslim töreni ile sahiplerini bulmuştu.

9 ay gibi kısa bir sürede tamamlanıp teslimi başlayan konutlar, yüksek standartları, sosyal donatıları ve tasarım özellikleri ile büyük beğeni topladı.

Depremin izleri siliniyor, çarpık kentleşme son buluyor

İzmir'de yıllardan beri süregelen ihmal ve çarpık kentleşme nedeniyle ortaya çıkan olumsuz tablonun izleri de, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın deprem konutları projesi ile çözülmeye başlıyor.

İlk olarak depremden zarar gören bölgeler olmak üzere, etap etap tüm İzmir'i yeniden tasarlamayı hedefleyen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 3 bin konutluk projesi görenleri hayran bıraktı.

Erdoğan'ın direktifiyle "yatay mimari" uygulandı

Projede, sosyal ve kültürel tesislerin yanı sıra okul, cami ve bir de millet bahçesi yer alıyor. Son derece modern ve son teknolojiye uygun olarak inşa edilen yeni konutlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yatay mimari direktiflerine uygun şekilde tasarlandı.

Bayraklı Şehir Hastanesi'nin yanından başlayan ve geniş bir alana yayılan 3 bin konutluk projede eğitim alanı olarak anaokulu, ilkokul, orta okul ve lise de bulunuyor. Konut alanı tünellerin üzerine doğru bir hilal şeklini alırken, 2 adet cami yeri de ayrılmış durumda.

Millet bahçesi de yapılıyor

Bakanlık, proje alanında geniş bir millet bahçesi de düşündü. İzmirlilerin toplanma alanı olarak da kullanacağı millet bahçesinde çocuk parkı, yürüyüş, bisiklet yolları ve etkinlik alanları yer alacak.

"Söz verdik tuttuk, 9 ayda tamamladık"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medyadan yaptığı açıklamada;

"İzmir depreminin ardından enkazın altında tuttuğumuz elleri hiç bırakmadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm yaraları saracağımızın,1 yıl içinde yeni konutları teslim edeceğimizin sözünü vermiştik. Sözlerimizi tuttuk, 9 ayın ardından konutlarımızı teslim etmeye başladık" dedi

İzmir depreminin ardından enkazın altında tuttuğumuz elleri hiç bırakmadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm yaraları saracağımızın,1 yıl içinde yeni konutları teslim edeceğimizin sözünü vermiştik. Sözlerimizi tuttuk, 9 ayın ardından konutlarımızı teslim etmeye başladık. pic.twitter.com/YShGSYXPix — Murat KURUM (@murat_kurum) November 27, 2021

İzmir'in lüks deprem konutları; maliyetine, düşük faizli ve uzun yıllara yayılan ödeme planı ile ihtiyaç sahibi vatandaşların kesesini üzmeyecek şekilde planlandı.