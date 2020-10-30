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İzmir'de yaşanan depreme ilişkin Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak bir mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan, ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i arayıp bilgi aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik." ifadelerini kullandı.

TUNÇ SOYER'DEN BİLDİ ALDI

Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile telefonda görüştü, İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

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