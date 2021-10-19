İTO Başkanı Avdagiç'ten kira artışlarına çözüm için "ilginç" öneri

İTO Başkanı Şekib Avdagiç'ten, kira artışlarına ilginç çözüm önerileri geldi. Avdagiç, sahiplik oranının artırılması kiraları düşürür, bu yüzden "tapu harcı ve KDV desteği verilsin" önerisinde bulundu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin yılda 750 bin yeni konuta ihtiyacı olduğunu belirterek, “Konut sahipliliğini artırarak kira artışlarını dengelemek için 2 önerimiz var. Sadece 150 metrekareye kadar, ilk kez konut alacaklardan tapu harcı olan yüzde 2’yi devlet, 6 ay ya da 1 yıl süreyle almayabilir. Ayrıca yine 150 metrekare ile sınırlı olmak üzere yüzde 18 KDV’ye tabi ilk konutta vergi yüzde 1'e düşürülebilir." ifadelerini kullandı.

Avdagiç yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde yaşanan kira artışlarına ilişkin olarak, "Bu artış maalesef çözümü zor bir noktaya geldi. Sebebi de şu. 2 milyon lira ile konut almaya kalktığınızda o konutun kirasını, mevduat getirisiyle kıyaslayınca arada büyük bir fark var. Bu sebeple vatandaşa bir takım teşvikler verilmesinin katkısı olacağı görüşündeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Konut sahipliliğini artırarak kira artışlarını dengelemek için 2 önerileri olduğunu aktaran Avdagiç, "Sadece 150 metrekareye kadar, ilk kez konut alacaklardan tapu harcı olan yüzde 2’yi devlet, 6 ay ya da 1 yıl süreyle almayabilir. Ayrıca yine 150 metrekare ile sınırlı olmak üzere yüzde 18 KDV’ye tabi ilk konutta vergi yüzde 1'e düşürülebilir." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin konut ihtiyacında mevcut konut stokları ve ikinci el satışlarla bugünlere gelindiğini belirten Şekib Avdagiç, şöyle devam etti:

“Sadece birkaç tane parametre söyleyeyim. Her yıl yaklaşık 550 bin evlilik gerçekleşiyor. Ayrıca göç, deprem gerçeği, yenilemelerle beraber her yıl 750 bin konutun ülkemizde yapılması lazım. Sadece İstanbul’da her yıl 110-120 bin konut ihtiyacı var. İstanbul'da satışlar düştü. Bunun yanında özellikle de pandemi ile birlikte tedarik zincirinde yaşanan zorluklarla birlikte inşaatta girdi maliyetleri ciddi ölçüde arttı."

'Satışların artmasıyla stoklar bitecek ve yeni projeler başlayacak'

İTO Başkanı Avdagiç, devletin alacağı tedbirler konusunda yeni konut sahiplilik oranının artacağını vurgulayarak, “Alınacak tedbirlerle kiraya talep azalacağı için böylelikle kira artışları da yavaşlayacaktır. Satışların artmasıyla birlikte yarım kalan projeler tamamlanacak ve hareketlilik olacaktır piyasada. Bu arada duran projelerin çalışmasıyla birlikte istihdam artacak, stoklar bitecek ve yeni projeler başlayacak." değerlendirmesini yaptı.

Gündeme getirdikleri önerilerin, bireylere ait döviz mevduat hesaplarının TL’ye dönüşmesine de katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Avdagiç, "Bir diğer sonuç da piyasaya hareketlenmeye başlayınca devletin de vergi geliri artacaktır." ifadelerini kullandı.