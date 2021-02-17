İstanbul'da rampa ve yokuşlar kayak pistine döndü
İstanbul'da kar yağışının sabah saatlerinde etkisini artırmasıyla buz pistine dönen yollar yetersiz tuzlama ve temizleme nedeniyle vatandaşa zor anlar yaşattı.
Esenyurt'ta mahalleli, kayan aracı durdurmak için seferber oldu. Yokuş aşağı kayan aracın önüne geçen 10 kişinin çabaları, kameralara yansıdı.
İstanbul'da sabah saatlerinde aniden bastıran kar yağışı, trafiği olumsuz etkiledi.
Şehrin birçok yerindeki ana yollarda trafik tam anlamıyla dururken, kimi yerlerde de kızağa dönüşen ara sokaklarda büyük bir mücadele başladı.
ÇALIŞMALAR YETERSİZ KALDI
Karların temizlenmediği ve tuzlanamanın yetersiz olduğu yollara araçlarıyla çıkanlar büyük tehlike atlattı.
İstanbul'da sabah saatlerinde aniden bastıran kar yağışı, trafiği olumsuz etkiledi— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 17, 2021
🔹Esenyurt'ta mahalleli, kayan aracı durdurmak için seferber oldu. Yokuş aşağı kayan aracın önüne geçen 10 kişinin çabaları, kameralara yansıdı. pic.twitter.com/N76f5mLCr2
Sürücüler araçlarını yolda tutmak üçün büyük çaba harcadı.
YOKUŞ AŞAĞI KAYAN ARACI DURDURMAYA ÇALIŞTILAR
Esenyurt'ta ise kameralara ilginç görüntüler yansıdı.
Yokuş aşağı kayan bir aracı gören mahalleli, otomobili durdurmak için adeta seferber oldu.
Otomobilin kaydığını gören vatandaşlar yardıma koştu.
Aracın önüne geçen 10 kişi, yokuş aşağı iniş hızını yavaşlatmaya çalıştı.
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