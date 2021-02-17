İstanbul'da rampa ve yokuşlar kayak pistine döndü

Esenyurt'ta mahalleli, kayan aracı durdurmak için seferber oldu. Yokuş aşağı kayan aracın önüne geçen 10 kişinin çabaları, kameralara yansıdı.

İstanbul'da sabah saatlerinde aniden bastıran kar yağışı, trafiği olumsuz etkiledi.

Şehrin birçok yerindeki ana yollarda trafik tam anlamıyla dururken, kimi yerlerde de kızağa dönüşen ara sokaklarda büyük bir mücadele başladı.

ÇALIŞMALAR YETERSİZ KALDI

Karların temizlenmediği ve tuzlanamanın yetersiz olduğu yollara araçlarıyla çıkanlar büyük tehlike atlattı.

İstanbul'da sabah saatlerinde aniden bastıran kar yağışı, trafiği olumsuz etkiledi



🔹Esenyurt'ta mahalleli, kayan aracı durdurmak için seferber oldu. Yokuş aşağı kayan aracın önüne geçen 10 kişinin çabaları, kameralara yansıdı. pic.twitter.com/N76f5mLCr2 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 17, 2021

Sürücüler araçlarını yolda tutmak üçün büyük çaba harcadı.

YOKUŞ AŞAĞI KAYAN ARACI DURDURMAYA ÇALIŞTILAR

Esenyurt'ta ise kameralara ilginç görüntüler yansıdı.

Yokuş aşağı kayan bir aracı gören mahalleli, otomobili durdurmak için adeta seferber oldu.

Otomobilin kaydığını gören vatandaşlar yardıma koştu.

Aracın önüne geçen 10 kişi, yokuş aşağı iniş hızını yavaşlatmaya çalıştı.