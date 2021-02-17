İstanbul'da kar etkisini yeniden artırdı

Kar yağışı etkili olduğu bazı bölgelerde görüş mesafesini olumsuz etkiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekiplerince yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışması yapılıyor.

İDO SEFERLERİ İPTAL

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.

YARIN YURDU TERK EDECEK

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahmin raporuna göre; bugün de İstanbul'da etkili olacak kar yağışı, Perşembe günü yerini sağanak yağış ve soğuk hava dalgasının etkisine bırakacak. Sıcaklıklarda özellikle ülkenin iç kesimlerinde hissedilir derecede bir azalma beklenirken vatandaşlar bu nedenli yaşanacak buzlanma ve don tehlikesine karşı uyarıldı.