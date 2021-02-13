İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum açıklandı

İstanbul'da baraj doluluk oranında artış devam ediyor.

İSKİ verilerine göre, kentteki barajların doluluk oranı yüzde 46,11'e yükseldi.

Ocak ayında yüzde 20'nin altına kadar gerileyen baraj doluluğu böylece bir ay içinde 25 puanlık artış kaydetti.

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

6 Şubat: Yüzde 44,34

7 Şubat: Yüzde 44,55

8 Şubat: Yüzde 44,70

9 Şubat: Yüzde 44,78

10 Şubat: Yüzde 44,99

11 Şubat: Yüzde 45,09

12 Şubat: Yüzde 45,48

13 Şubat: Yüzde 46,11

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

İSKİ'nin son verilerine göre, 13 Şubat itibariyle İstanbul'daki barajların doluluk oranları şöyle: