İsrail Mescid-i Aksa'ya, Özdil de hükümete saldırdı

İsrail’in, Mescid-i Aksa'ya ve Gazze’ye ardı ardına yaptığı kanlı saldırılara dünyanın her yerinden milyonlarca insan gibi Sözcü Gazetesi yazarları Aytunç Erkin ve Uğur Dündar da tepki gösterdi. Ancak aynı gazetenin yazarı Yılmaza Özdil sosyal medya hesabından alaycı bir paylaşım yaparak zulme arkasını dönüp hükümete yüklendi.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, İsrail'in savaş uçakları ile Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere saldırısı üzerine dün sosyal medya hesabından yaralanan Filistinli bir çocuğun olduğu fotoğrafı yayınladı.

Fotoğrafın altına "İsrail, emperyalizmin vücut bulduğu terör devletidir... Dünya ırkçı yahudilerin bu katliamına seyirci... Soykırım budur... Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde gerçekleşen patlamada 3'ü çocuk 9 kişinin şehit olduğunu bildirdi" notunu düştü.

Bugün aynı gazetenin yazarı Uğur Dündar da Mescid-i Aksa'da çıkan yangını ‘kutlayan’ İsrailllilerin videosunu paylaşarak, “Mescid-i Aksa kutsal bir mabed, İsrail'in yaptığı zulümdür. Lânetliyorum” mesajını yazdı.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ise İsrail saldırılarını kınamak yerişne Hükümete yüklenmeyi tercih etti. Özdil, twittter paylaşımında, “Mavi Marmara’da öldürülen insanlarımızın canına karşılık İsrail’den para alıp, dava dosyasını kapatan sayın devlet büyüklerimiz, Mescid-i Aksa saldırısı için İsrail’e “eyyy İsrail” filan diyor... Hadi len ordan!” ifadelerine yer verdi. Özdil’in paylaşımı sosyal medyada büyük eleştiri topladı.