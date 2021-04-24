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Irak'ın kuzeyine geniş çaplı operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil'e operasyon düzenlendiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait savaş uçakları, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın kamplarını vurdu. Gara, Metina, Avaşin, Basyan, Zap ve Kandil'deki hedefler Türk savaş uçakları tarafından yerle bir edildi.

Dün gece gerçekleşen harekatın 30 Ağustos 2016’da başlayan kara harekatının yeni bir sinyali olduğu değerlendirilirken, 23 Nisan 2021’de başlayan bu harekatla yarım kalan operasyonun daha da ileriye taşınması bekleniyor.

Güvenlik ve strateji uzmanı Abdullah Ağar, yerel kaynaklara dayandırdığı paylaşımında, sosyal medya hesabından Kuzey Irak'taki operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

Ağar, "Mehmetçik Zap, Metina, Avaşin Basyan ve Gara’da ok gibi ciğerlerine saplanıyor. Tüm bölgelerde hava akınları, helikopter ve topçu taarruzları ve bazı bölgelerde hava hücüm harekatları var. Yerel kaynaklar kara harekatının başladığı haber veriyor." paylaşımında bulundu.

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