İngiltere Türk SİHA'larını mı alıyor?

Türkiye ve Birleşik Krallık serbest ticaret anlaşmasına imza attı. Peki bu anlaşmanın kapsamı nedir, önümüzdeki dönemde yeni anlaşmalar kapıda mı? Türkiye ve Birleşik Krallık hangi alanlarda ticari işbirliği hazırlığında? Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott CNN TÜRK Diplomasi Muhabiri Sena Alkan'ın sorularını yanıtladı.

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, iki ülke ticaretinde yeni dönemi CNN TÜRK Diplomasi Muhabiri Sena Alkan'a anlattı.

- Acaba savunma sanayinde bir işbirliği olur mu, 2017'deki TUŞAŞ BAE sistem anlaşmasını hatırlıyoruz ama bunun uygulanmasında bazı aksaklıklar olmuştu. STA sonrası, savunmada işbirliği mümkün mü?

Birbirimizin piyasalarına savunma sanayiini kapsayan ürünler konusunda erişim kapsama konusunda elbette STA bunu kolaylaştıracak. Ama burada kilit olan, 1 ya da daha fazla birlikte çalışması. Elbette büyük bir potansiyel var. 2017deki anlaşmadan bahsettiniz TFX anlaşmasından. Bunun bir zaman çizelgesi vardı, Türk şirketle İngiliz şirketler yakından çalışıyor. Zamanında ya da belki zamanından önce bitirmek mümkün olabilir. Bir sorun var ki: o da doğru motor hangisi olacak. Bir İngiliz büyükelçi olarak Rolls Royce'un dahil edilmemesinden üzüntü duyduğumu söylemeliyim. Belki bir gün dahil edilir görüşmeler sürüyor. Ama bu bir yana, çalışmalar gayet iyi gidiyor, bir prototip üreteceğiz. Bu olduğunda İngiliz şirkette olacak ve elbette destekleyeceğiz.

İNGİLTERE TÜRK SİHA'SI MI ALACAK?

- Bir devam sorusu olarak sormak istiyorum. Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace, Türk SİHA'ları için düşmana gerçek bir tehdit ifadelerini kullandı ve oyun değiştirici olarak nitelendirdi bu SİHA'larını. Dolayısıyla akıllara bir soru geliyor, SİHA'lar ile ilgili bir işbirliği ya da belki Birleşik Krallık tarafından bir alım söz konusu mudur?

Bu ilgi çekici bir alan. Bay Wallace'in açıklamaları Türk SİHA'larından ne kadar etkilendiğinin bir göstergesi. Ama şu anda bir işbirliği olacağını söylemek için erken. Bekleyip görelim ama Wallace görünene göre gördüklerinden bayağı etkilenmiş.