İleri: “Çok önemli atılımlara imza atacağız”

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Ömer İleri, kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İki tur seçimin de son derece yüksek bir olgunluk içerisinde geçtiğini ifade eden İleri, "Millet olarak demokratik sistemimizin gayet net çalıştığını bir kez daha gördük, dünyaya da tekrar gösterdik. Cumhurbaşkanı'mızın da söylediği gibi kazanan Türkiye oldu, hepimiz kazandık." diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı'nın başladığını dile getiren İleri, "Türkiye Yüzyılı artık başlıyor. Türkiye, önümüzdeki 5 yılda Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde her alanda çok önemli atılımlara imza atacak. Bizler de bu kutlu çatı altında bu millete hizmet vermekten büyük mutluluk ve gurur duyacağız." dedi. Ömer İleri'ye, rozetini, eşi Sara İleri taktı.

Her oya saygılıyız

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, kayıt işlemlerinin ardından yaptığı açıklamada, zorlu bir seçim sürecini geride bıraktıklarını söyledi.

Milletin verdiği her karara, her oya sonuna kadar saygılı olduklarını vurgulayan Özel, "Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmış, adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olduğu, Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarda olacağı ümidi ile ayrılmıştık buradan. Seçim sonuçları bunu yansıtmadı." ifadelerini kullandı.

Özel, CHP grubunun, cuma günkü yemin töreninin ardından cumartesi günü kapalı grup toplantısında bir araya geleceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Sayın Genel Başkan'ın milletvekili olmamasından dolayı bir grup başkanı, 3 grup başkanvekili, katip üyelerimizi, Meclis idare amiri adayımızı, katip üyesi adaylarımızı, yeni grup başkanvekillerimizi seçeceğiz. Sayın Engin Özkoç milletvekili değil, Sayın Engin Altay bu göreve tekrar talip değil, ben tekrar grup başkanvekilliği görevine talip değilim. Şu ana kadar 8 arkadaşımız bu konuda taleplerini bildirdiler. Cumartesi günü Meclis İçtüzüğünün gerektirdiği gibi seçimimizi yapacağız. Daha sonra da grubumuz 28. Dönem faaliyetlerine başlayacak. Bir yandan partimiz seçim sonuçlarını değerlendirecek, bir yandan da grubumuz çalışacak.

Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisinin hiçbir şey olmamış gibi siyaset yapacağını düşünmesin. Birincisi, 25,5 milyon oyun partimize, grubumuza, ittifakımıza yüklediği bir sorumluluk, onların beklentileri, onların endişeleri var. Bunları bilerek ve bu sorumluluğa göre hareket edeceğiz. Ancak adayımıza oy vermemiş 27,5 milyon seçmeni de anlamak durumundayız. Her seçim sonucu, seçmenin siyasete yazdığı bir mektuptur. Eğer bu seçim Cumhuriyetin 100. yılında yapılıyorsa artık bunu bir mektup değil bir kitap gibi okumak lazım. Her sayfasını, her satırını dikkatle okuyacağız."

Değişim yönünde oy kullanan gençlerden ümitsizliğe kapılmamalarını isteyen Özel, özellikle bu seçimde parlamentoya taşınan bazı partiler nedeniyle kadınların endişeli olduğunu bildiklerini söyledi. Özel, "Kimse korkmasın, Cumhuriyet Halk Partisi burada." dedi.

Mesajı doğru okuduklarını, yapmaları gerekenleri bildiklerini dile getiren Özel, "Üzerimizdeki sorumluluğun ve ne yapmamız gerektiğinin Cumhuriyetin 100. yılında, 100 yıl önce iktidarda olan parti olarak, kurucu parti olarak, kurucu irade olarak sorumluluklarımızın, görevimizin sonuna kadar farkındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Özgür Özel, parlamentoya son 5 yılda yaşatılan itibar kaybının telafi edilmesi gerektiğini, kendilerinin bu konuda üzerlerine düşenin fazlasını yapacaklarını söyledi.

Grup başkanlığına adayım

Bir gazetecinin, "Grup başkanı olacak mısınız?" şeklindeki sorusuna karşılık Özel, "Arkadaşlarımızın da önerileriyle grup başkanlığına adayım." dedi.

Özel, "CHP'de genel başkanlık sorunu var mı?" şeklindeki soruya, "Bundan sonraki sürece yönelik olarak Sayın Genel Başkan'ın, MYK'nin, Parti Meclisinin ve partinin yetkili organlarının seçim değerlendirmelerinden sonra yol haritasını belirginleştireceğiz. Bu konuda gerekli değerlendirmeyi Sayın Genel Başkan sizlerle paylaşacak." yanıtını verdi.

Bu arada Meclis çalışanları ile basın mensuplarına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri Beypazarı baklavası; AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı badem şekeri ve cevizli sucuk, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise cevizli sucuk ikram etti.