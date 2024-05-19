Kabine yarın toplanacak: Masada önemli konular var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Baştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Ekonomi, terörle mücadele hazırlıkları, devam eden yasal düzenlemeler ve Gazze konusu kabinenin gündeminde olacak.
Kabine, yarın önemli gündem başlıklarını görüşmek üzere Beştepe'de toplanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının ana gündemi ekonomi olacak.
Enflasyonla mücadele ve kamuda tasarruf paketi ele alınacak.
Son veriler ışığında; enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele masaya yatırılacak. Alınabilecek ek tedbirler görüşülecek.
Toplantıda, kamuda tasarruf paketinde yer alan ve yasal düzenleme gerektiren başlıklar da gündemde olacak.
O düzenlemeler hakkında ekonomi yönetiminin kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.
Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda değişiklik, soyadı düzenlemesi, sporda şiddete yönelik önlemler içeren 9. Yargı Paketi’nin de kısa süre içinde Meclis’e sunulması bekleniyor.
Kabinede, yargı paketi hazırlıklarına yönelik de sunum yapılacak.
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