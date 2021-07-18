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İkna çalışması sonucu bir terörist teslim oldu

Van Valiliği, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin PKK/KCK'lı teröristlerin ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Ş.Y. isimli terörist, ikna çalışmaları sonucu Irak'ta KDP güçlerine teslim oldu.

Terörist, Van Cumhuriyet Başsavcılığı ile kurulan koordine neticesinde adli işlemlerinin yürütülmesi için Şırnak/Silopi Kara Hudut Sınır Kapısı'ndan Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince teslim alınacak.

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