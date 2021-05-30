İBB’nin dikey bahçe zulmüne vatandaştan tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul'un yol kenarındaki duvarlarına yapılan peyzaj uygulamalarını sökmeyi sürdürüyor. İBB en son Zeytinburnu Kavşağı'ndaki duvar peyzajını söktü. İBB'nin duvar peyzajını söktüğünü gösteren görüntüleri paylaşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB'ye tepki gösterdi.

"YAPRAKLAR ALKIŞLASIN ŞİMDİ"

Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toplu taşıma ve ulaşıma dair çözüm vaatlerini otobüsleri sarıya boyayarak yerine getiren CHP'li İBB Başkanı; çevreye dair vaatlerini de çiçek ve bitkileri söküp duvarları yeşile boyayarak gerçekleştiriyor. Yapraklar alkışlasın şimdi" ifadelerini kullandı.

"BAKMAYI BECEREMEDİKLERİ GİBİ KALDIRIRKEN DE ZARAR VERİYORLAR"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediyesi Başkanı M. Tevfik Göksu ise İBB'nin dikey bahçeleri sökmesine tepki göstererek, "1 rozete 6 bin 700 lira 1 kg baklavaya 392 lira Çeşme maketine 70 bin lira Buşon açmaya 3 bin lira veren CHP'li İBB, İstanbul'un dikey bahçelerine israf diyor. Bakmayı beceremedikleri gibi kaldırırken de zarar veriyorlar. İşte CHP bu..." dedi.

"İSTANBUL'DA GÜZEL OLAN NE VARSA KURUTMAYA YEMİN ETMİŞLER"

AK Parti ilçe yöneticilerinden de tepkiler gelmeye başladı. AK Parti Sultangazi İlçe Başkan Yardımcısı Hayri Özkardeş: "İşte CHP belediyeciliği, işte yeşil düşmanlığı. Zeytinburnu bağlantı kavşağında bulunan dikey bahçeler CHP'li İBB personeli tarafından sökülüyor. İstanbul'da güzel olan ne varsa kurutmaya yemin etmişler" diye tepki gösterdi.

"YEŞİLE KARŞI BİR İBB!!!"

Silivri ve İBB Meclis Üyesi Filiz Güler ise "Zeytinburnu bağlantı kavşağı. Yeşile karşı bir İBB!!! Battı mı arkadaş bu güzellikler yaptığınız iş mi???" dedi.

"HİÇ Mİ İÇİNİZ SIZLAMADI"

AK Parti Bahçelievler İlçe Başkan Yardımcısı Gülay Karabay ise "Olanı bozması kolaydır. Mühim olan güzellikleri var edip olanın üzerine daha güzellerini yapabilmektir. Bu dediklerimizde CHP de maalesef yok. İşte CHP budur olanı bozmak. Hiç mi içiniz sızlamadı" ifadeleriyle tepki gösterdi.

"İBB ÇALIŞIYOR. YAPILANI YIKMAYA ÇALIŞIYOR"

Dikey bahçelerin İBB tarafından sökülmesine sosyal medya kullanıcılarından da tepki geldi. Faik Sönmez isimli sosyal medya kullanıcısı tepkisini şöyle dile getirdi: "İBB çalışıyor yıkım söküm ekipleri görev başında. Zeytinburnu bağlantı kavşağındaki dikey bahçe için harekete geçen İBB ekipleri, yeşil alanı bakımları masraflı olduğu gerekçesiyle sökmeye başladı. İBB çalışıyor. Yapılanı yıkmaya çalışıyor."

"PARTİLİLERE YÜZBİNLERCE TL İBB BÜTÇESİNDEN YEMEK ISMARLIYORSUN"

Oğuzhan Sevimli ismindeki sosyal medya kullanıcısı ise "Hava kirliliğini azaltan, doğa dostu dikey bahçeler yıllık maliyeti 1 milyon TL diye kaldırılıyorken; kimin olduğu belli olmayan konsere 650 bin TL veriyorsun, partililere yüzbinlerce TL İBB bütçesinden yemek ısmarlıyorsun. Sahi, gezi kaç yaşındaydı başkan? Ekrem İmamoğlu" diye tepkisini gösterdi.

"VERİN BUNLARA TÜRKİYE'Yİ. ÜLKEYİ BAŞTAN SONA YIKSIN VE SİZE DE 'TASARRUF ETTİK' DİYE PAZARLASINLAR"

İsmail Seyhan isimli Twitter kullanıcısı ise İBB'nin dikey bahçeleri sökme görüntülerini paylaşarak, "Burası İstanbul. Zeytinburnu bağlantı kavşağı. Ak Parti Belediyesi tarafından yapılan dikey bahçeler; 'Bakımları masraflı' gerekçesiyle sökülüyor. Verin bunlara Türkiye'yi. Ülkeyi baştan sona yıksın ve size de tasarruf ettik diye pazarlasınlar" dedi.

"SİZ BİR ÇEVRE DÜŞMANISINIZ EKREM İMAMOĞLU"

Peyzaj mimarı Muhammed Mustafa Ateş ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek, "Bir Peyzaj Mimarı olarak yazıyorum. Dikey bahçeler; mekanların görsellerini geliştirmenin yani sıra özellikle o bölgenin hava kalitesini ve enerji seviyelerini iyileştirmek için kesin ve etkin bir yoldur. Siz bir çevre düşmansınız Ekrem İmamoğlu" ifadelerini kullandı.

"ANLAYIŞ OLSAYDI SÖKÜLMEZDİ ZATEN. ANLAMAYIŞMIŞ!"

Bir diğer sosyal medya kullanıcısı Süleyman Yılmaz ise "Dikey bahçeler hangi estetik anlayışına, hangi çevre anlayışına göre sökülür anlamakta zorlanıyorum. Anlayış olsaydı sökülmezdi zaten. Anlamayışmış" ifadelerini kullandı.