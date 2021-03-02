Hukuk fakültelerinin öğrenim süreci 5 yıla çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye' vizyonuyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıkladı. Hukuk fakülteleriyle ilgili konuşan Erdoğan, "Hukuk fakültelerinde öğrenim süresini 5 yıla çıkarıyoruz. Kontenjanlarını da daha nitelikli eğitim verilecek şekilde gözden geçiriyoruz" ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'ndan önemli açıklamalarda bulundu. İnsan Hakları Eylem Planı'nın 11 ilkesini duyuran Erdoğan ayrıca hukuktaki reformları da tek tek açıkladı.

KONTENJANLAR GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Hukuk fakülteleriyle ilgili de konuşan Erdoğan, "Hukuk fakültelerinde öğrenim süresini 5 yıla çıkarıyoruz. Kontenjanlarını da daha nitelikli eğitim verilecek şekilde gözden geçiriyoruz." ifadelerine yer verdi.

ANAYASA MAHKEMESİNDE STAJ İMKANI

Eylem Planı kapsamında hedeflerinden de bahseden Erdoğan, "Hakim, savcı ve avukat adaylarına Anayasa Mahkemesi'nde staj imkanı getiriyoruz" dedi.

11 TEMEL İLKEDE HUKUK GÜVENLİĞİ İLKESİ

Hukukun her şeyden üstün olduğunu belirten Erdoğan şu sözleri söyledi:

"İnsan onuru, bütün hakların özü olarak hukukun etkin koruması altındadır. Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebepler temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın herkes hukuk önünde eşittir. Bağımsız ve tarafsız yargı ile korunan hukuk devleti, hak ve özgürlükler ile adaletin teminatı olarak her alanda tahkim edilir"