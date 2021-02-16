Hollanda'da haber olan Türk doktor konuştu

Van'ın Gevaş ilçesindeki aşı çalışmalarını Hollanda'da bir televizyon kanalının yayınlamasının ardından Sağlık Bakanı Koca da görüntüleri "Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var" notuyla paylaştı. Gevaş Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Dr. Ayşenur Zengin, Bakan Koca'nın paylaşımından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var. pic.twitter.com/fT82j4l3iL — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 13, 2021

Hollanda'da yayın yapan RTL Nieuws kanalı, Türkiye'nin dört bir yanındaki yaşlıların aşılanması için her türlü hava koşulunda gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili haber hazırladı. Hollandalı gazetecilerin, Van'ın Gevaş ilçesindeki sağlık ekiplerinin 1 gününü konu alan haberinin yayınlanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da görüntüleri "Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var" notuyla sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerde, Van'da görev yapan sağlık ekiplerinin, yaşlıları aşılamak için karlı yolları aşıp köylere gittiği anlar yer aldı.

"CİDDİ ANLAMDA AŞILAMA VAR"

Hollanda kanalında görevli ekip ile 1 gün geçiren, Vanlı Dr. Ayşenur Zengin yaşananları anlattı. Gevaş Toplum Sağlığı Merkezi'ne 5 ay önce atanan Zengin'in, kendisi gibi doktor olan ağabeyi Abdulkadir Zengin ise Gevaş Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı olarak görev yapıyor. Göreve başlar başlamaz kendisini salgın sürecinin içinde bulduğunu belirten Zengin, tüm sağlık çalışanları gibi aralıksız çalıştığını söyledi. Dr. Zengin, "Filyasyon dönemi ile başladı aşılama ile devam ediyor. Şu anda ciddi anlamda aşılama var. Gevaş'ta yaşayanlar talepkar ve biz de ciddi anlamda vatandaşların aşılanması için mücadele veriyoruz" dedi.