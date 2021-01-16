Hakkarili Yusuf Eymen uluslararası matematik yarışmasında birinci

Şehit Selahattin İlköğretim Okulu 2/D sınıfı öğrencilerinden Yusuf Eymen Velieceoğlu, 2 bin 557 öğrenci arasında öğretmen gözetiminde yapılan Kanada merkezli Caribou Matematik Organizasyonu'na katıldı.

Velieceoğlu, tüm soruları yanıtlayarak birinci oldu. Velieceoğlu, öğretmeninin kendisine bir sınav olduğunu söylediğini anlatarak, "Babama sordum ve katıldım. Bütün soruları doğru cevapladım ve dünya birincisi oldum" dedi.

Baba Orhan Velieceoğlu ise oğluyla ilgili şunları söyledi:

“Matematik konusunda çok iyi, biz de kendisine destek sağlayınca bu başarıyı elde etti. Öğretmeni bir yarışma olduğunu söyledi. Biz de memnuniyetle katıldık. Bu başarıyı okulumuza ve Hakkari’ye yaşattığı için çok mutluyuz. Kendisi ile gurur duyuyoruz."