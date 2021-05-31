Gürcistan Başbakanı Garibashvili'nin ilk resmi ziyareti Türkiye'ye

Gürcistan Başbakanı Garibashvili'nin göreve gelmesinin ardından ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde Türkiye ile Gürcistan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

Mevcut iyi komşuluk münasebetlerinin ve stratejik ortaklığın daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.