Gaziemir’de ağaç katliamı! CHP’li başkan göz yumdu, kaymakam harekete geçti

Yeni Asır gazetesinin haberine göre İzmir'de Gaziemir Yeşil (Sinop) Mahallesi'nin üzerindeki ormanlık alanın içinde kalan 2074 ada 30 parselde yapılan inşaata tepki yağdı. İnşaat için çok sayıda ağacın kesildiği, yapılan dolgu ve kazılarla arazinin topografik yapısının da değiştirildiği görüldü. Ayrıca, inşaat bölgesine ruhsat numarası ve tarihi, fenni mesul ve müteahhitinin kim olduğunu belirten herhangi bir tabela konulmaması da dikkat çekti. Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, "Maalesef Gaziemir Belediyesi eliyle ağaç katliamı tam gaz devam ediyor. Duyumlarımıza göre burada 200 daire yapılacakmış" dedi. Bu arada Gaziemir Kaymakamlığı'nın da inşaatla ilgili harekete geçtiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bu inşaatla ilgili inceleme yapılmasını talep edeceği öğrenildi.

'UYUYAN ADAM' OLMAYIN

Bu alanın mevzi imar planı yapılırken belediyenin bölgenin sık ağaç dokusu dikkate alarak ağaç rölöve planını da yaptığını ifade eden Atmaca, "O rölöveye göre burada ağaç kesilmeden boş alanlara bina yapım izni verilmemesi gerekir. Belediyenin inşaat ruhsatını da ağaç rölövesini dikkate alarak vermesi gerekir. Yüzlerce ağaç katledilmiş.

Belediye eliyle yapılan bu çevre katliamına dur diyoruz.

Klimalı odalarınızda pofuduk koltuklarınızda 'uyuyan adam' olmayın" diye konuştu.

'BELEDİYENİN SORUMLULUĞU'

Gittiği inşaat bölgesinde yerinde çektiği görüntüleri belediye zabıta müdürüne de gönderdiğini ifade eden Atmaca, "Zabıta müdürü bana 'Orman şefliğinden buradaki 62 adet kara ağacın kesim iznini almışlar' dedi. Yani belediyeyi temize çıkarmaya çalıştı. Ancak kesim izni bu işi kurtaramaz.

Çünkü buradaki parseller ile ilgili mevzi imar planları yapılırken ağaç rölövesi boşuna mı çıkarıldı? Belediyenin o rölöveye uygun ruhsat vermesi gerekirdi. Burada belediyenin ihmali söz konusu" dedi. Ayrıca inşaat sahasında tabela olmadığını ve bu nedenle inşaatın ruhsat tarihi ve numarasını, fenni mesulü ve müteahhitinin kim olduğunu öğrenemediklerini de belirten Atmaca, "Sahibini bilmiyoruz, müteahhitini bilmiyoruz.

İnşaat bir gizlilik içerisinde yapılıyor. Zabıta müdürü tabela ile ilgili tutanak tutulduğunu söyledi" dedi. Kendisinin bu bölgenin çok yakınındaki villa projesinin mimarı olduğunu da ifade eden Atmaca, "Orası 11 dönümdü. Biz oraya 11 tane villa yaptık. Çünkü villaları ağaçların arasına yaptık. Biz bilmiyor muyduk 11 dönüme 120 konut yapmayı? Şimdi aldığımız duyuma göre buradaki 19 dönüme 200'ün üzerinde daire yapıyorlarmış.

Belki 10-15 apartman olacak" dedi. Bu arada Gaziemir Kaymakamlığı'nın da inşaatla ilgili harekete geçtiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bu inşaatla ilgili inceleme yapılmasını talep edeceği öğrenildi.

HAFRİYATI DA ÇEVRE KATLİAMINA NEDEN OLUYOR

Uğur İnan Atmaca, bu inşaattan çıkan hafriyatın da yakındaki bir alana döküldüğünü ifade etti. Atmaca, "Buraya 2 alana 500 kamyonun üzerinde hafriyat dökülmüş. İkinci çevre katliamı da bu" diye konuştu.

Uğur İnan Atmaca

'MUHTEMELEN AKIL VERMİŞLER'

BURADA muhtemelen vatandaşa akıl vermiş olduklarını kaydeden Uğur İnan Atmaca,"Git ormandan izin al gel, biz sana ruhsatını verelim demişlerdir. Yani ağaç kesimine göz yummuşlardır. Ormana gidersiniz dersiniz ki 'ağaçları kurt sarmış, ben bu ağaçları kesmek istiyorum' dersiniz. Orman size izin verebilir. İzin vermesi farklı bir şey, sizin ağaç rölöve planına aykırı olarak orayı yapılaşmaya açmanız farklı bir şey" dedi.