Fuat Oktay depreme ilişkin son durumu açıkladı!

Her iki depremle ilgili 145 artçı deprem yaşadık, 3'ü 6 büyüklüğünden daha büyüklüğe sahip.

Saat 18.30 itibariyle can kaybı 1541'e yükseldi.

Maraş’ta 234 kaybımız 1700 yaralımız var. 310 yıkılan binamız var. Hatay’da 520 kaybımız 700 yaralımız var. 1278 yıkılan binamız var. Osmaniye'de 205 can kaybı var.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Adana'daki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

Adana’da şu an 60’a yakın can kaybımız var. Devletimiz güçlüdür, hepimiz sahadayız. Hepimiz illere dağıldık, her ilde bakanlarımız var.

Göçük altında kalanlar AFAD’ın ihbar hatlarına bildirilsin. Evlerinden ayrılan vatandaşlarımız için her türlü imkan hazırlanmıştır. Bu imtihanı da hep beraber elbirliğiyle aşacağız.